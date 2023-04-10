Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bu aralar cesaretiniz ve özgüveniniz fazla sevgili aslanlar. Bu durum çevrenizdeki insanlar tarafından kibir gibi algılanabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Cesaret gerektiren işler için uygun bir gün. Kalp sağlığınıza dikkat edin.
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