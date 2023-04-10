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Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Salı Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 11 Nisan Salı Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 19:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Bu aralar cesaretiniz ve özgüveniniz fazla sevgili aslanlar. Bu durum çevrenizdeki insanlar tarafından kibir gibi algılanabilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Cesaret gerektiren işler için uygun bir gün. Kalp sağlığınıza dikkat edin.



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