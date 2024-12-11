Günlük Burç Yorumları: 12 Aralık Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 11 Aralık 2024 - 16:05

Güncelleme: 11 Aralık 2024 - 16:05

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Bugün kendi değerinizi sorguladığınız ve ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz bir gün olabilir. Duygusal boşluğunuz iştahınıza yansıyabilir. Aşırı yemek yemekten kaçının. Maddi konularda önünüzü görmediğiniz konulara dalmayın. Çocuklarla vakit geçirmek iyi hissettirebilir.