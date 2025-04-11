Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suiistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu 'aday olamazsa' ne olacak?
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Soruşturma dosyasına CHP’nin kritik belgeleri girdi
- Kayyuma karşı dava kabul edildi
- AKP’li başkanın danışmanı çıktı!
- Ses geldiği iddiası: Dün gömülen kişinin mezarı açıldı
- Cumhurbaşkanlığı konvoyunda kaza: 2 şehit
- Bakanlık açıkladı: Yarın hesaplara yatırılıyor
- 'Bu sefer de duruşma öncesi mahkeme dosyasız kaldı!’
- Ankara'da eğitim öğretime 1 gün ara