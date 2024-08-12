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Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Salı Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 13 Ağustos Salı Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 12 Ağustos 2024 - 16:20

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Kendinizi göstermek, ön planda olmak, hak ettiğiniz değeri görmek istiyorsunuz ama pek de istediğiniz gibi olmuyor. Tatmin olamıyorsunuz. Mücadeleyi bırakıp yeteneklerinize odaklandığınızda hiçbir sorun kalmayacak. An’da kalın.


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