Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Çevrenizden onay alma ihtiyacınız için gösterdiğiniz mücadele sizi bugün yorgun düşürebilir. Tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa tetiklenebilir. Sizi anlamayan insanları kendi haline bırakın. Kendinizden eminseniz kendinizi bu kadar yormayın.
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