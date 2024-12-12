Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Cuma Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Aralık 2024 - 16:32

Güncelleme: 12 Aralık 2024 - 16:32

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Çevrenizden onay alma ihtiyacınız için gösterdiğiniz mücadele sizi bugün yorgun düşürebilir. Tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa tetiklenebilir. Sizi anlamayan insanları kendi haline bırakın. Kendinizden eminseniz kendinizi bu kadar yormayın.