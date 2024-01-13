Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ocak Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Hayal kırıklıklarınız bu aralar fazlasıyla artmış olabilir. Sizin dışınızda gelişen olaylara çok fazla engel olamazsınız fakat kendi ruh halinizi iyileştirmek elinizde.. Sizi kendi dünyanızda tutacak ve yaratıcılık gerektiren konulara odaklanın. Bu günler geçici.
En Çok Okunan Haberler
-
- Irak'ın kuzeyinde 9 asker şehit oldu
- Ocaklara şehit ateşi düştü!
- 9 şehidin ardından Bahçeli'den sert mesajlar!
- Kimlikleri açıklandı!
- Alain Delon'un çocukları 'miras' kavgasına tutuştu
- İfade verdi: Yakalama kararı kaldırıldı
- Okullarda son hafta ders yapılacak mı?
- 'AYM kararına uyulmamasının hiçbir gerekçesi olamaz!'
- CHP MYK olağanüstü toplanacak
- 'İkinci İmamoğlu dönemi istemiyorlarsa...'