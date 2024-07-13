Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Temmuz Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Maddi konularda yeni fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir gün. Yeteneklerinizi ortaya koyma biçiminizi biraz değiştirmeli, yanlış anlaşılmalara fırsat vermemelisiniz. Daha sakin ve sağlam adımlarla ilerleyin. Kısa seyahatler gündemde olabilir.
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