Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suiistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tekin'den skandal savunma geldi
- 'Bildiklerimi anlatmaya hazırım'
- Erdoğan İspanyol gazeteciyi azarladı
- Dilan-Engin Polat davasında tahliye kararı!
- Ateş cinayetini çözen savcıya tenzili rütbe
- Hasan Can Kaya'dan iddialara yanıt: İtibar suikasti var
- Tıp fakültesinde 'onur' sansürü
- Koray Aydın'dan ikinci 'Akşener' çıkışı
- Nagehan Alçı yaşadıklarını bir bir anlattı!
- İYİ Parti'de yeni istifa