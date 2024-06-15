Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Haziran Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır zihninizden geçen fikirleri yakın çevrenizin de desteği ile artık hayata geçirebileceksiniz. Gerçekçi hayaller kurduğunuz sürece attığınız her adım olumlu sonuçlar doğuracak. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Eğitimle alakalı konularda yeni başlangıç yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Özgür Özel'i içeri sokmayacaklar...'
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'SMA' eylemi
- Siirt'te hasat başladı: Suyu 34 ülkeye ihraç ediliyor
- Türkiye'nin ünlü fabrikası üretimi durdurdu
- MHP'li üst düzey isimden 'Sinan Ateş' iddiası
- 'İstifası istenen' AKP'li isimden savunma
- 635 bin TL'ye satılan daire gündem oldu
- AKP'den 'CHP ile ittifak' açıklaması
- ‘Servet Vergisi’ şart
- CHP ve İYİ Parti arasında sinirler gerildi