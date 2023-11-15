Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sorunları çözmek için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmelerinizi ertelemeniz gerekiyor, bugün beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir.
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