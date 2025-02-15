Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Şubat Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sahip olduğunuz maddi kaynakları arttırma ihtiyacınız bugün çok baskın sevgili başaklar. Daha fazlasına sahip olmak ve güvende hissetmek istiyorsunuz. Bugün yeni anlaşmalar yapabilir, dış görünüş veya sağlık sorunlarınızla alakalı konularla ilgilenebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir belediyeye daha kayyum atandı!
- En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu!
- CHP'den flaş anket açıklaması
- Deniz Yücel'den Bakan Tunç'a TÜSİAD tepkisi
- Soruşturmada flaş gelişme!
- Bakanlığın tepki çeken '14 Şubat' paylaşımına yanıt
- Alıkoyup darbettiler, sosyal medyada paylaştılar
- Tüzel kişiler için KKM sona erdi
- 'Etek giydirme' kavgası ölümle bitti!
- İYİ Parti kurmaylarından çarpıcı değerlendirme