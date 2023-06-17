Günlük Burç Yorumları: 18 Haziran Pazar Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 17 Haziran 2023 - 17:30

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:

Sabah saatleri uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Günün ikinci yarısından itibaren sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Şifa çalışmaları veya manevi çalışmalar iyi gelebilir.