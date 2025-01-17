Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Ocak Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
İstediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Duyguları bir kenara bırakıp mantığınızla hareket etmek zorundasınız. Sağlığınıza dikkat edin. Yeteneklerinize güvenin. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartmak sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Rıza Akpolat tutuklandı
- Ümit Özdağ'dan 'Öcalan' çıkışı
- Menzil kavgası, kara kutuyu açtı!
- Rıza Akpolat'ın hakimlik sorgusu tamamlandı
- Beşiktaş Belediyesi için CHP'den karar!
- Ailesini katleden polisin ifadesi ortaya çıktı
- Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'a kötü haber!
- Bir rapor, bir karar, çok ders
- Efeler'de hasat başladı! Bakkallarda satılacak...
- Canan Karatay’dan 'sakın tüketmeyin' uyarısı!