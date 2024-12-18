Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Cesaretinizin ve harekete geçme enerjinizin yüksek olduğu bir gün sevgili aslanlar. Yüksek enerjiniz çevrenizdeki insanlar tarafından kibir gibi algılanabilir. Sizin için önemi olmayan insanların fikirlerini fazla takmayın. Doğru bildiğiniz yolda ilerleyin.
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