Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bu aralar cesaretiniz ve özgüveniniz fazla yüksek sevgili aslanlar. Bu durum çevrenizdeki insanlar tarafından kibir gibi algılanabilir. Abartılı davranıyorsunuz. İstekleriniz zaten gerçekleşiyor ve her şey zaten yolunda. Bu kadar adrenaline gerek yok. Böyle giderse sağlığınıza zarar verirsiniz.
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