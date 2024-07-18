Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Cuma Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Temmuz 2024 - 16:17

Güncelleme: 18 Temmuz 2024 - 16:17

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı belirsiz, şaibeli konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunları çözüme kavuşturmak için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmelerinizi ertelemenizde yarar var.