Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu :
İnsanları memnun etmek için gösterdiğiniz çabanın bugün boş olduğunu deneyimleyeceksiniz. Memnun etmeniz gereken tek kişi kendinizsiniz. Kendinizle aranızı iyi tuttuğunuzda ilişkileriniz de yoluna girecek. Aksi takdirde sağlığınızdan olabilirsiniz.
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