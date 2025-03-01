Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Mart Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Uzun zamandır ihmal ettiğiniz konular varsa bugün harekete geçecek motivasyonu kendinizde bulabileceksiniz sevgili aslanlar. Özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmeler var. Cesaretinizi abartısız ve dengeli bir şekilde sunmak, dengeyi kaçırmamak en doğrusu..
En Çok Okunan Haberler
-
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- DEM Parti'den ilk tepki
- Oval Ofis'te 'küfür' iddiası
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- Colani, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
- Öcalan’ın mektubu Erdoğan’ın yolunu açar mı?