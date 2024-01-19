Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslanlar:
İş hayatınızda kendinizi göstermek için verdiğiniz çaba bugün ruhen yorgun hissettirebilir. Şeker, tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa strese bağlı olarak tetiklenebilir, dikkat edin. Aile büyükleriyle gerilim yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. İnatçılığınız en çok da size zarar veriyor.
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