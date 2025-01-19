Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Ocak Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Ekonomik anlamda geleceğinizi garanti altına almak adına yeni anlaşmalar yapabileceğiniz bir gün sevgili aslanlar. Hırs yapmayın, hedeflerinize daha sakin ve sağlam adımlarla ilerlemelisiniz. İnancınızı kaybetmeyin. Her şeyin bir zamanı var.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da berber ücretlerine dev zam!
- 'Hukuki başvurular yapılacaktır'
- Kılıçdaroğlu’ndan videolu mesaj
- Yöneylem'in son anketinde çarpıcı sonuç!
- Anlattığı anlar ortaya çıktı!
- 'Dört milletvekili, 20 başkan...'
- Kayak merkezinde korkunç anlar... 17’si ağır 30 yaralı!
- Şeriat tutmayınca tehdit hukuku!
- İşte 500 bin liranın aylık getirisi!
- Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı senaryoyu ifşa etti!