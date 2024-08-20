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Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 21 Ağustos Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 20 Ağustos 2024 - 16:02

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Tamamen sizinle dışınızda gelişen konularla ilgilenmek zorunda olmanız gergin olmanıza sebep oluyor. Zamanınızı çalan gereksiz ayrıntılardan bir an önce kurtulmak istiyorsunuz. Önemli kararlarınızı alırken bugün biraz dikkatli olmanız gerekiyor.


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