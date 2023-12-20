Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Aralık Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:
Eğitim, hukuki konular veya ticaret alanında bir gündeminiz varsa şanslı günlerden geçiyorsunuz. Yeni başlangıçlarla alakalı gereken cesareti kendinizde bulabileceksiniz. Çok yüksekten uçmamakta yarar var, heyecanlı ruh haliniz sağlığınızı etkileyebilir.
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