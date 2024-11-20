Günlük Burç Yorumları: 21 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 20 Kasım 2024 - 16:30

Güncelleme: 20 Kasım 2024 - 16:30

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Kendinize bu kadar güvenmeniz çevreniz tarafından yanlış anlaşılıyor olabilir. Konuşup durmak yerine harekete geçtiğinizde daha güvenilir bir yapı sergileyebilirsiniz. Kendinize önce siz inanmalısınız.