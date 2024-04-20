Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Nisan Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Uzun zamandır zihninizden geçen fikirleri yakın çevrenizin de desteği ile artık hayata geçirebileceksiniz. Gerçekçi hayaller kurduğunuz sürece attığınız her adım olumlu sonuçlar doğuracak. Eğitimle alakalı konularda yeni başlangıç yapabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- İstinyePark AVM'de korkutan yangın!
- '6 yıldır yaşattığınız zulüm yetmedi mi?'
- 'Daha gerzekçe açıklama duymadım, yazıklar olsun'
- Ve Şimşek IMF'yle 'el sıkıştı'
- İki soruşturma birden
- Gülşen Bubikoğlu '50 yıllık dans...'ı paylaştı
- İzmitlinin hakkı bütün İzmitlilere!
- 562 bin liralık 'alınteri'
- İlk üç yıl zorunluluğu olmayacak
- Mazbata töreninde hakaret: Gözaltına alındı!