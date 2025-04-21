Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sevgili aslan, geçmişe takılmanın seni ilerletmeyeceğini artık anlamalısın. Hayata dair karşına çıkan her türlü fırsata gözünü açtığında nasıl ilerleme kaydettiğini göreceksin. Korkularını yen. Geçmişi bırak. Yeniliklere şans ver.
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