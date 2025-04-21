Günlük Burç Yorumları: 22 Nisan Salı Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Nisan 2025 - 15:52

Güncelleme: 21 Nisan 2025 - 15:52

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevgili aslan, geçmişe takılmanın seni ilerletmeyeceğini artık anlamalısın. Hayata dair karşına çıkan her türlü fırsata gözünü açtığında nasıl ilerleme kaydettiğini göreceksin. Korkularını yen. Geçmişi bırak. Yeniliklere şans ver.