Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Ağustos Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün uzun zamandır beklediğiniz onayı almanız mümkün. Yaratıcılığınız, özgüveniniz takdir edilesi.. Yeni başlangıçlar yapmak için gayet uygun bir gün. Pozitif ve enerjik hissediyorsunuz. Bugünü iyi değerlendirin.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!