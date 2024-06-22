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Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar Aslan Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 23 Haziran Pazar Aslan Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 22 Haziran 2024 - 16:00

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sağlığınızla ilgilenmeniz gereken bir gün.. Önemli görüşmeleriniz ertelemeniz gerekiyor çünkü bürgün beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir. Beklenmedik konular gündeme gelebilir. Kendinize odaklanın, çünkü dış dünyayı bugün çözemeyeceksiniz.


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