Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Aralık Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Maddi konularda yeni fırsatlarla karşılaşabileceğiniz bir gün. Yeteneklerinizi ortaya koyma biçiminizi biraz değiştirmeli, yanlış anlaşılmalara fırsat vermemelisiniz. Daha sakin ve sağlam adımlarla ilerleyin. Kısa seyahatler gündemde olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- ABD’nin Colani’den beş talebi
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'