Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Parasal konular, bankalar, krediler gündemde olabilir bugün sevgili aslanlar. Sağlık konularında bir gündeminiz varsa bugün tetiklenebilir. Hem para hem sağlık alanında risk alınmaması gereken bir gün. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına bırakın. Bu süreçte biraz durmak, konuları iç dünyanızda anlamlandırmaya çalışmak daha doğru olur.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- ‘Bu adım intihar olur’
- Mardini'nin Survivor'dan ayrılma nedeni belli oldu
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- 'Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- ‘Çağlayan’ların işleri büyüyor
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi