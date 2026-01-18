Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 19 Ocak Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
18.01.2026 15:39:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Akrep Burcu ve Yükselen Akrep Burcu

Ev, aile ve geçmiş meseleler gündeminde yer alabilir. Duygusal olarak özgürleşme ihtiyacın artıyor. Aile içi dinamiklerde yeni kurallar koymak isteyebilirsin. İçsel huzur için kontrolü biraz gevşetmek iyi gelir.