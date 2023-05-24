Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün gereğinden fazla hareketli ve enerjik bir gün sizi bekliyor. Kendinizi ön plana atmak, göz önünde olmak veya fikirlerinizi kabul ettirmek için uygun bir gündesiniz. Yeteneklerinizi çekinmeden sergileyerek kendinizi gösterirseniz aldığınız sonuç beklentinizi karşılayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Pazar günü kurulacak ‘yeni ordu’
- Ümit Özdağ 'ikinci tur' kararını açıkladı
- 'Size söz İçişleri Bakanı olarak...'
- Erdoğan'dan seçim öncesi tehlikeli sözler
- Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal!
- Kılıçdaroğlu'ndan Kübra Par'a sitem
- Çinli teknoloji devi Türkiye’den kaçtı, Mısır’a gidiyor
- Abdulkadir Selvi 'gereğini yapma' telaşına düştü
- Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!
- Erdoğan'dan yeni montaj açıklaması