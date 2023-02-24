Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Cumartesi Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 19:54

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 19:54

Aslan burcu ve yükselen aslanburcu günlük yorumu:

İş hayatınızda kendinizi göstermek için verdiğiniz çaba bugün ruhen yorgun hissettirebilir. Şeker, tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa strese bağlı olarak tetiklenebilir, dikkat edin. Aile büyükleriyle gerilim yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. İnatçılığınız en çok da size zarar veriyor.