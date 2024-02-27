Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Şubat 2024 - 16:25

Güncelleme: 27 Şubat 2024 - 16:25

Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:

Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suiistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.