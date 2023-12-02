Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Aralık Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün özel hayatını renklendirecek pozitif gelişmeler olabilir. Çocuksu yapınız insanların size sempati duymasına sebep oluyor. Bugün hayalini kurduğunuz konularda adım atabilirseniz istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın canını sıkacak sonuçlar...
- Öğrenciler, aileler burs ilanına dikkat!
- Erdoğan'dan 'Seçil Erzan' sorusuna yanıt
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Sıcaklıklar artıyor!
- O 'tehdit' videosunu kimin çektiği ortaya çıktı
- Yerlikaya’dan 'Soylu' sorusuna yanıt!
- AKP'li isim disipline sevk edildi!
- Soruşturmada flaş gelişme!
- 'Üç ülke saydılar aralarında Türkiye de var...'