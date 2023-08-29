Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, bugün yakın çevrenizle ego çatışmalarına girmemeye özen gösterin. Tartışarak sorunları çözemeyeceksiniz. Gergin hissedebilirsiniz. Değer duygunuzu sorgulayacağınız bir gün olabilir. İnsanlara hak ettiği kadarını verin.
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