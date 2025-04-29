Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Nisan Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sabah saatleri uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelip hasret gidebilirsiniz. Günün ikinci yarısından itibaren sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Şifa çalışmaları veya manevi çalışmalara odaklanmak iyi hissettirecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 'İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- 'Aklını alırız, o eli kırarız'
- Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı!
- Yeni liste yayımlandı! Bakanlık marka marka ifşa etti
- İşte jammer alan AKP'li belediye!
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- CHP'den 'jammer' yanıtı!