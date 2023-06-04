Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Haziran Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sorunları çözmek için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmelerinizi ertelemeniz gerekiyor, bugün beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakanlığı sona eren Soylu'dan ilk açıklama
- Ekonomide yeni dönem...
- Yılmaz Tunç'un o fotoğrafları yeniden gündem oldu
- Saray'daki törende Abdullah Gül sürprizi
- Yeni kabine belli oldu!
- 15 milyon emeklinin gözü bu haberde
- Aziz Sancar ile Ankara’da, haberler iyi!
- Yeni bakanın eski tweeti: Fethullah Gülen'i seviyorum
- Erdoğan'ın bürokrat ağırlıklı hükümetinin şifreleri
- Alparslan Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli?