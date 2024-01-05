Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu :
Çocukça tavırlarınız ve isteklerinizi elde etmek için takındığınız inatçı tavır uzun vadade kaybetmenize yol açabilir.. Riskli yatırımlardan uzak durun. Bugün riske attığınız her konu hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Aile büyüklerinizle tartışmaya girmeyin.
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