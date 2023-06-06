Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Haziran Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Bugün bitirmek istediğiniz konuların üzerinde durabilirsiniz sevgili aslanlar. Birikmiş işlerinizi halledin. Gelecek planlarınızı yaparken arınmış bir enerjiyle adım atmanız gerekiyor. Sosyal çevrenizden destek görebilirsiniz.
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