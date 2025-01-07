Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Çarşamba Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Ocak 2025 - 15:57

Güncelleme: 07 Ocak 2025 - 15:57

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Sevgili aslan, onaylanma ve takdir edilme ihtiyacının artacağı bir gün. Abartılı tavırlardan, ego çatışmalarından ve büyüklerinle tartışmaktan kaçınmalısın. Parasal anlamda gereksiz riskler alma, aşırı harcama yapma. Başkalarından onay almaya değil, kendi kendinizin onayını almaya odaklan.