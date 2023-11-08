Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Kasım Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, istediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Bugün duygularınızı bir kenara bırakıp mantığınızla hareket etmeniz gerekiyor. Sağlığınıza dikkat edin. Fazla adrenalinden uzak durun. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartmak sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.
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