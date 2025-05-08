Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suiistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti
- 'Hadsizlik ama bunların da işi bu'
- O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor
- Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri!
- Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
- Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi
- Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi
- Saldırı günü neler yaşandı?
- X avukatından İmamoğlu için itiraz
- Trump: Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum