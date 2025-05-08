Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Cuma Aslan Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mayıs 2025 - 16:01

Güncelleme: 08 Mayıs 2025 - 16:01

Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:

Gözlerinizdeki çocuksu heyecan, insanlara sizde şeytan tüyü olduğunu düşündürüyor. Yakınlarınızın size olan bağlılığını suiistimal etmeyin. Daha sağlıklı ve uzun soluklu ilişkilerin püf noktası vefalı olabilmektir. Sevdiklerinizi kırmayın.