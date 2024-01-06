Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslanlar:
Harcamalar konusunda abartılı davranmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda girişim yapmayın. Ailevi konularda hassas dengeler var. Değer görmek istiyorsanız değer vermeyi öğrenmelisiniz.
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