Auralarıyla karşısındakini eriten 3 kadın burcu: Bu burçlar bakışlarıyla hipnotize ediyor

Astrolojide "manyetik çekim" ve "karizmatik liderlik" enerjilerine sahip olan bazı kadınlar, girdikleri her ortamda kelimelere bile dökülmeyen gizemli bir güç yayarlar. Karşısındaki insanı adeta eriten ve dizlerinin bağını çözen o 3 kadın burcunu inceliyoruz.

AKREP KADINI

Listenin zirvesinde, Zodyak'ın en gizemli ve en yüksek auralı kadını yer alır. Bir Akrep kadınının en büyük silahı, doğrudan ruhunuza bakan o derin ve keskin gözleridir. Odaya girdiğinde sessiz kalsa bile, yaydığı yoğun ve Plütonik enerji sayesinde tüm dikkatleri üzerine çeker. Karşısındaki insanın zihnini, arzularını ve sakladığı sırları daha ilk bakışta çözebilir. Onun aurası öylesine yoğundur ki, bu çekim alanına giren birinin erimemesi veya etkilenmemesi neredeyse imkansızdır.

ASLAN KADINI

Aslan kadınının aurası, yönetici gezegeni Güneş'ten gelir. O, girdiği ortama sadece adım atmaz; adeta o ortamı fetheder. Yüksek özgüveni, gururlu ama bir o kadar da sıcak ve samimi duruşu etrafına muazzam bir parlaklık yayar. Bir Aslan kadını güldüğünde veya konuşmaya başladığında, yaydığı o asil ve büyüleyici enerjiyle çevresindeki herkesi adeta bir mum gibi eritir. Onun aurası ihtişamlı, davetkar ve son derece dominanttır.

TERAZİ KADINI

Terazi kadınının aurası Akrep gibi karanlık bir gizemden ya da Aslan gibi görkemli bir iddiadan beslenmez; onun gücü kusursuz bir zarafet, estetik ve asil bir çekicilikten gelir. Güzellik tanrıçası Venüs tarafından yönetilen bu kadınlar, yürüyüşlerinden ses tonlarına kadar tam bir armoni içindedirler. Karşısındaki insanla kurduğu sempatik, tatlı dilli ve dengeli iletişim biçimiyle insanları zahmetsizce büyüler. Onun yaydığı akışkan ve estetik aura, en sert kalpleri bile anında yumuşatıp eritmeyi başarır.