Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Ay tutulması ne zaman, saat kaçta olacak? Ay tutulması Türkiye'den görülebilecek mi? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması hangi burçta gerçekleşecek?
2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre, 2023 yılında Türkiye'den izlenebilecek iki Ay tutulması gerçekleşecek. Bunlardan ilki bugün meydana gelecek. Ay tutulması ne zaman? 5 Mayıs 2023 Ay tutulması hangi burçta gerçekleşecek?
Tutulmalar göz kamaştırıcı astronomik olaylar arasında yer alıyor ve dünyada milyonlarca kişinin ilgisini aynı anda gökyüzüne çeviriyor. Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girerek Ay'a düşen ışığı kestiğinde gerçekleşiyor. Bir başka deyişle, Ay tutulması sırasında Dünya'nın gölgesini Ay üzerinde görebiliriz.
5 MAYIS 2023 AY TUTULMASI SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?
Ay tutulmalarından ilki 5 Mayıs 2023 tarihinde, Türkiye saatiyle 18.15-22.30 arasında gerçekleşecek. Yarı gövdeli Ay tutulmasında, ayın yüzde 95'lik kısmı dünyanın yarı gölgesi içinde kalacak ve ay yüzeyi hafifçe kararacak.
AY TUTULMASI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?
5 Mayıs 2023'te meydana gelecek olan ay tutulması 14 derece Akrep burcunda gerçekleşecek.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Türkiye’yi temsil eden ismin şiddet sicili
- İlçe Seçim Kurulu'ndan Erdoğan kararı
- 'Paniğe kapıldılar'
- HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
- MHP'li isim uyuşturucuyla yakalandı
- AKP'li adaydan MHP'ye olay sözler
- Sağduyu çağrısı yapan Bahçeli Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı
- Soylu'nun iddiası yargıya taşınıyor
- Erdoğan Kılıçdaroğlu'na nereden saldıracağını şaşırdı