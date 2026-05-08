Aynalarla barışık, yaşlanmaya düşman olanlar: Bakımı takıntı haline getiren 3 burç...

Bazı insanlar için yüzünü yıkayıp çıkmak yeterli olabilir ancak bu burçlar için cilt bakımı, kelimenin tam anlamıyla kutsal bir ritüeldir. Onların hayatında "sabun ve su" diye bir kavram yoktur; bunun yerine asitler, nemlendiriciler, tonikler ve serumlardan oluşan kusursuz bir sıralama vardır. İşte pürüzsüz bir cilt için rutininden asla şaşmayan o 3 burç...

Terazi Burcu (23 Eylül - 22 Ekim)

Güzellik gezegeni Venüs'ün yönettiği Teraziler için estetik ve bakım her şeydir. Kendilerine bakmak onların doğasında vardır. Raflardaki en yeni cilt bakım ürünlerini takip eder, cilt tiplerine en uygun içerikleri araştırır ve o parlayan, pürüzsüz "cam cilt" (glass skin) görünümüne ulaşmak için hiçbir masraftan kaçınmazlar.

Başak Burcu (23 Ağustos - 22 Eylül)

Başakların cilt bakımı tamamen bilimsel bir analiz üzerine kuruludur. Bir ürünü almadan önce arkasındaki içindekiler listesini tek tek okurlar. Hangi asidin hangi vitaminle kullanılacağını, C vitamininin yüzde kaçlık oranda olması gerektiğini bir dermatolog gibi bilirler. Onların cilt bakım rutini, şaşmaz bir kimya deneyi kadar kusursuz işler.

Boğa Burcu (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğalar bedensel hazlara ve lükse düşkündür. Onlar için cilt bakımı, kendilerini şımartmanın en güzel yoludur. Ağır kimyasallar yerine doğal içeriklere, güzel kokan esansiyel yağlara ve yoğun nemlendiricilere bayılırlar. Özellikle o ferahlatıcı misel su ile yüzlerini temizledikten sonra aynada kendilerine bakmak, bir Boğa için günün en huzurlu anıdır.