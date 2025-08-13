Babası ve annesinin sorunları arasında büyüyen 4 burç: Bu burçlar zorluklar içerisinde büyüdü

Aile içi huzur, çocukların psikolojik gelişiminde kritik bir rol oynar. Ancak bazı burçlar, küçük yaşta anne-babalarının bitmeyen kavgalarının ve anlaşmazlıklarının ortasında kalır. Bu durum, onların hem ilişkilerinde hem de hayata bakışlarında kalıcı izler bırakabilir. İşte ebeveyn çatışmalarının etkisini derinden yaşayan ve hayatlarına yansıtan o burçlar…

YENGEÇ BURCU

Yengeç, duygusal hassasiyeti en yüksek burçlardan biridir. Çocukken anne-babasının sorunlarına tanık olduğunda bu duygusal yükü derinlemesine hisseder. İleriki yaşlarında ise ilişkilerde güven ihtiyacı artar ve huzursuz ortamlardan uzak durmaya çalışır. Bazen kendi mutluluğunu feda ederek ortamı sakinleştirme rolünü üstlenir.

BALIK BURCU

Balık, empati gücü yüksek ve başkalarının duygularına karşı aşırı duyarlıdır. Anne-baba arasında yaşanan çatışmaları kendi ruhuna taşır ve çoğu zaman “arabulucu” rolüne bürünür. Bu durum, yetişkinlikte sınır koyma konusunda zorluk yaşamalarına neden olabilir. Çoğu zaman kendi duygularını bastırarak başkalarının huzuru için çabalar.

TERAZİ BURCU

Terazi, uyum ve barış arayışıyla bilinir ancak çocuklukta yaşanan aile içi çatışmalar, bu denge arayışını sürekli tetikler. Anne-baba kavgalarının arasında kalarak, herkesi memnun etme eğilimi gelişir. Yetişkinlikte, huzursuz ilişkilerden kaçınmak için büyük çaba sarf eder. Ancak bazen, huzuru sağlama uğruna kendi isteklerinden ödün verir.

OĞLAK BURCU

Oğlak, sorumluluk bilinci yüksek bir burçtur ve çocuklukta anne-baba sorunları yaşandığında erken olgunlaşır. Çoğu zaman kardeşlerine veya ev işlerine destek olarak “aileyi toparlayan” rolünü üstlenir. Bu erken sorumluluklar, ilerleyen yaşlarda fazla kontrollü ve mesafeli olmalarına yol açabilir. İç dünyasında kırılgan olsa da dışarıya güçlü görünmeyi tercih eder.