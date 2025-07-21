Babasını hiçbir zaman samimi bulmayan 4 erkek burcu: Bu burçlar baba figürüyle mesafeli

Her bireyin aile içindeki dinamikleri farklıdır; ancak bazı erkek burçları, özellikle baba figürüyle kurdukları ilişkide daima mesafeli ve sorgulayıcı olurlar. Otoriteyle çatışma, duyguları içe atma ya da erken yaşta bireyselleşme arzusu bu durumun temel nedenleri arasında yer alır. Astrolojik olarak bazı burçlar, babalarını sevseler bile “yakınlık” kurmakta zorlanır. İşte, babasıyla her zaman mesafeli kalan ve samimiyet kurmakta zorlanan 4 erkek burcu...

OĞLAK BURCU

Oğlak erkekleri otoriteyle özdeşleşen bir burçtur; bu yüzden kendi babalarıyla sürekli bilinçsiz bir rekabet halindedir. Baba figürünü genellikle sert, mesafeli ve “gereğinden fazla ciddi” bulurlar. Bu durum, zamanla duygusal bağ kurmalarını engeller. Oğlak erkeği, baba sevgisini hissetse bile bunu ifade etmeyi güç bulur. İçten içe takdir etse de, yüz yüze geldiğinde kolay kolay yakınlaşamaz.

KOVA BURCU

Bağımsızlık tutkusu ve entelektüel yaklaşımıyla tanınan Kova erkekleri, baba gibi geleneksel figürlerle duygusal yakınlık kurmakta zorlanır. Çocukluğundan itibaren “farklı” düşünen Kova, babasının değerlerini sorgulama eğilimindedir. Babasını samimi bulmak yerine, genellikle "farklı dünyaların insanı" gibi görür. Aradaki duvarı ise kolay kolay yıkmaz. Bu da onları mesafeli ama saygılı bir ilişki modeline iter.

AKREP BURCU

Akrep erkeği yoğun duygulara sahip olsa da, güvensizlik duygusu onun en büyük engelidir. Babasını asla tam anlamıyla açık bir kalple kabullenemez çünkü içinde hep bir “niyet okuma” hali vardır. Samimiyete değil, kontrol etmeye çalışır. Bu durum, baba figürüyle aralarına görünmez bir duvar örer. Bağ kurmak yerine analiz etmeyi tercih eder.

BAŞAK BURCU

Başak burcu erkeği, eleştirel doğası nedeniyle baba figürünü sık sık sorgular. Disiplinli ve düzenli yapısına rağmen, babasının yeterince şefkatli ya da anlayışlı olmadığını düşünebilir. Bu yüzden baba-oğul ilişkisi onun gözünde hep “yetersiz” kalır. Fazla samimiyeti zayıflık olarak algıladığı için mesafeyi bilinçli olarak korur. Yakınlık kurmak istese bile, bunun için ilk adımı atmakta zorlanır.