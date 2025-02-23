Bağımlı ilişkiler kuran 5 burç: Bu burçlar ilişkilerde partnerlerin bir an dahi ayrılmak istemiyor...

Yayınlanma: 23.02.2025 - 18:18

Güncelleme: 23.02.2025 - 18:18

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki ilişkilerinde tam anlamıyla bir bağımlılık geliştirirler. Partnerlerinden asla kopamaz, sürekli ilgi bekler ve tek başlarına hareket etmekte zorlanırlar. Onlar için aşk, bir duygudan öte hayatlarının merkezidir. Peki, ilişkilerde partnerlerin bir an dahi ayrılmak istemeyen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, bağımlı ilişkiler kuran 5 burç...

1. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu aşırı duygusal, hassas ve romantik bir burçtur. Aşık olduğu zaman partnerine tamamen bağlanır ve onunla birlikte bir hayat kurmaya odaklanır. Terk edilme korkusu, yalnız kalma endişesi ve aşırı fedakarlığı, ilişkilerde bağımlı olmasına neden olur.

2. BALIK BURCU

Balık burcu tam anlamıyla bir romantik! Bir ilişkiye başladığında, hayatındaki her şeyi ikinci plana atabilir ve partnerine tamamen bağımlı hale gelebilir. Hayal dünyasında yaşadığı için, ilişkisini idealize eder ve partnerine gereğinden fazla anlam yükleyebilir.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu yalnız olmaktan hiç hoşlanmaz ve hayatını paylaşacak birini arar. Partnerine aşırı derecede bağlanabilir ve ilişkisini ayakta tutmak için fedakarlık yapmaktan çekinmez. Onun için en önemli şey dengeli ve uyumlu bir ilişkiye sahip olmaktır.

4. AKREP BURCU

Akrep burcu derin duygularıyla tanınır ve bir ilişkiye başladığında, partnerine tam anlamıyla bağlanır. Ancak bu bağ bazen takıntı seviyesine ulaşabilir. Kıskançlığı ve sahiplenici yapısı nedeniyle, partneriyle arasında bağımlılık geliştirme eğilimindedir.

5. BOĞA BURCU

Boğa burcu ilişkilerinde istikrarı ve güveni ön planda tutar. Partnerine bağlandığında, onu bırakmak istemez ve ilişkisinin uzun vadeli olması için her şeyi yapar. Ancak bazen bu bağlılık, bağımlılığa dönüşebilir.