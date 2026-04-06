Bahtsızlığıyla nam salmış 3 burç: Bu burçlar şansızlıkları yüzünden hep sıkıntıya düşüyor

Şansın her zaman adil dağılmadığı bir dünyada, bazı karakter yapıları ya yanlış zamanda yanlış yerde olmalarıyla ya da evrenin onlara sunduğu bitmek bilmeyen sınavlarla tanınıyor. Uzman astrologların analizlerine göre, bu burçlar için başarıya giden yol, diğerlerine kıyasla çok daha engebeli ve dolambaçlı olabiliyor. Talihsizlikleri bir kader gibi sırtlanan, ancak bu sayede muazzam bir içsel güç geliştiren o 3 burç...

BALIK BURCU

Balıkların bahtsızlığı genellikle "duygusal kaos" ve "kurban psikolojisi" ile ilişkilendirilir. Zodyak'ın son burcu oldukları için tüm burçların yükünü sırtlarında taşırlar. İyi niyetlerinin suistimal edilmesi, yanlış insanlara güvenmeleri veya tam işler yoluna girecekken yaşanan duygusal patlamalar, Balıkların "neden hep benim başıma geliyor?" sorusunu sıkça sormasına neden olur. Onların şanssızlığı, sınır çizmekte zorlandıkları o sonsuz merhamet denizinde gizlidir.

OĞLAK BURCU

Oğlaklar için şans, gökten zembille inen bir lütuf değildir. Satürn’ün (zaman ve sınavların gezegeni) yönetimi altında oldukları için, hayat onlara hiçbir şeyi "bedava" sunmaz. Bir Oğlak, başkalarının şans eseri elde ettiği başarıyı, yıllarca dirsek çürüterek ve ağır bedeller ödeyerek kazanmak zorundadır. Onların bahtsızlığı, her şeyin en zor yoldan gerçekleşmesidir. Şans kapıyı çalmaz; Oğlak o kapıyı kendi tırnaklarıyla kazıyarak açmak zorunda kalır.

YENGEÇ BURCU

Yengeçlerin talihsizliği genellikle ailevi meseleler, geçmişin yükleri ve aşırı duyarlılıktan kaynaklanır. Ay’ın döngüleri gibi sürekli değişen ruh halleri, onları fırsatları değerlendirme konusunda bazen geç bırakabilir. Tam mutluluğu yakaladıklarını düşündükleri anda eski bir yara veya beklenmedik bir duygusal kriz her şeyi altüst edebilir. Onların bahtsızlığı, çevrelerindeki insanların enerjisinden ve negatif olaylardan sünger gibi etkilenmeleridir.